Мешканець Південноукраїнська зберігав порно за участю дітей

У 36-річного чоловіка кіберполіцейські виявили відеофайли, які, згідно з висновком експертизи, є дитячою порнографією. За вказаним фактом фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Викрили злочинну діяльність зловмисника співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління за процесуального керівництва місцевої прокуратури.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили речові докази та комп’ютерну техніку, на якій містились відеоматеріали забороненого змісту. Вилучені файли направили на проведення відповідних експертиз, за результатами яких підтверджено факти кримінального правопорушення, вчиненого жителем Південноукраїнська.

Слідчі відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України «Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження».

Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області