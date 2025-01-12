Мешканець Прикарпаття підробив документи про інвалідність, щоб уникнути мобілізації

Прокурори Калуської окружною прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного місцевого жителя за фактом підроблення посвідчення та іншого офіційного документа та використання завідомо підробленого документа ( ч.ч.1,4 ст.358 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний у грудні 2024 року підробив довідку МСЕК та пенсійне посвідчення для отримання відстрочки від мобілізації на військову службу. У підроблених документах чоловік вказав, що у нього наявна 3 група інвалідності.

Надалі він використав ці підроблені документи, подавши їх до Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудове розслідування здійснював Калуський районний відділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура