В Одессе мамашу заставили выплатить почти 500 тысяч гривен алиментов

Предпринимательница внесла деньги после ареста ее банковских счетов.

В Одессе женщина выплатила почти 500 тысяч гривен долга по алиментам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что задолженность взыскана благодаря применению ограничений — аресту имущества.

В частности, в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы Одессы Южного межрегионального управления Министерства юстиции находится производство по взысканию алиментов с матери в пользу ребенка.

Согласно законодательству, женщина должна была ежемесячно платить около 5 тыс. грн (или не менее 50% прожиточного минимума) для ребенка, начиная с мая 2010 года и до его совершеннолетия.

По данным пресс-службы, исполнительное производство находится в указанном отделе с мая 2020 года.

«Для выполнения решения постановлением государственного исполнителя наложен арест на имущество должницы… С целью осуществления предпринимательской деятельности и разблокирования счетов, она оплатила задолженность на сумму 450 тыс. грн», — говорится в сообщении. // УНИАН