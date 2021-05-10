В Харькове полицейские с погоней задержали мужчину, который избил и ограбил прохожего

Харьковские патрульные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.

Днем 9 мая во время патрулирования Шевченковского района патрульные увидели на тротуаре мужчину, который держался за лицо и говорил, что его избил неизвестный и украл мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Также полицейские увидели мужчину, который бежал в сторону дворов. Инспекторы немедленно вышли из служебного авто и начали преследовать его. За несколько минут правоохранители догнали и задержали предполагаемого грабителя. Рядом с мужчиной «копы» обнаружили телефон, принадлежащий пострадавшему.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу. // 057.ua