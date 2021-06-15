Мешканець селища Стара Гнилиця вчинив розбійний напад та зґвалтував жінку яка йшла з ринку

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному чоловіка, який підозрюється у розбійному нападі та зґвалтуванні жінки (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка повертаючись з ринку додому побачила чоловіка, який стояв спиною до неї. Раптом він різко обернувся, схопив жінку та погрожуючи ножем, наказав віддати усі коштовності.

В свою чергу жінка віддала нападнику грошові кошти у сумі близько 2 тисяч гривень, та грабіжнику цього було замало. Продовжуючи погрожувати жінці ножем, чоловік затягнув потерпілу у кущі та зґвалтував. В цей момент повз них проходила дівчина, яка налякала нападника і він втік.

Нападником виявився мешканець селища Стара Гнилиця Чугуївського району.

15.06.2021 правоохоронцями нападника було викрито у м. Чугуїв та доставлено до Харкова для повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого відділу ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.