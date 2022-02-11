Мешканець Сєвєродонецька під час застілля забив до смерті приятеля

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у лютому поточного року, раніше неодноразово судимий 38-річний мешканець м. Сєвєродонецьк, перебував у гостях у свого знайомого. Під час вживання протягом дня алкогольних напоїв між чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний став наносити товаришу множинні удари руками та ногами в область шиї, голови та тулуба, чим заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм: закритої комбінованої травми голови, шиї та грудної клітки чоловік помер.

Поліцейські затримали зловмисника «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі за принципової позиції прокурора Сєвєродонецький міський суд Луганської області обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вказаний злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Сєвєродонецької окружної

прокуратури Луганської області)