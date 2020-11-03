Більше мільйона гривень збитків через безпідставні премії – судитимуть експосадовці Апеляційного суду Київщини

Направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника апарату Апеляційного суду Київської області та колишнього начальника відділу планування, фінансування та звітності Апеляційного суду Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, експосадовці суду вчинили дії, спрямовані на видачу наказу Апеляційного суду Київської області 5.10.2016 «Про преміювання працівників суду», яким працівникам цього ж суду безпідставно виплачені премії на загальну суму 388 500 гривень.

Згодом експосадовці вчинили дії, спрямовані на видачу ще одного наказу «Про преміювання працівників суду», яким працівникам цього ж суду зайво виплачені премії на загальну суму 689 100 гривень, внаслідок чого останні здійснили розтрату майна Апеляційного суду Київської області в особливо великих розмірах.

Внаслідок видання наказів про преміювання Апеляційному суду Київської області завдано збитків на суму 1 077 600 гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Таким чином, експосадовці суду обвинувачуються у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. Процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури, оперативний супровід — ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Державне бюро розслідувань