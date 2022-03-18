Мешканка Київщини продовжувала виготовлення психотропів навіть під час війни

Нна Київщині поліцейські припинили діяльність нарколабораторії

Виготовлення амфетаміну організувала жителька Броварів. Поліцейські встановлюють канали надходження прекурсорів, шляхи збуту заборонених речовин та її можливих спільників.

Викрили незаконну діяльність 44-річної мешканки Київщини оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Київській області спільно зі слідчими Броварського районного управління поліції Київщини. Під час обшуку, який проходив за підтримки бійців «КОРД», правоохоронці вилучили за місцем її мешкання велику кількість лабораторного обладнання, яке використовується для синтезу психотропної речовини «амфетамін», прекурсори, пакети з розфасованим амфетаміном та канабісом, а також засоби для фасування.

Все вилучене буде скеровано для проведення відповідних експертиз. Після надходження результатів експертного дослідження буде вирішуватися питання про оголошення жінці повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 309 та 313 Кримінального кодексу України, а це — незаконне зберігання, виготовлення та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Національна поліція України