Мешканка Коломиї розповсюджувала ворожу пропаганду в мережі

Поліцейські встановили, що 69-річна жінка на своїй сторінці у забороненій на території України соціальній мережі «Однокласники» неодноразово вела інформаційну діяльність, спрямовану на розповсюдження та популяризацію комуністичної символіки та лозунгів тоталітарного режиму СССР.

Незаконну діяльність жінки викрили співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області.

За місцем проживання провели санкціонований обшук: вилучено комп’ютерну техніку із зображеннями забороненої символіки.

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», публічне поширення тоталітарної символіки в Україні заборонено.

Слідчі Коломийського РВП вручили жінці повідомлення про підозру за ч.1 та ч.2 ст.436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини