Мешканка Сумщини, продаючи дитячий одяг в Інтернеті, втратила 21 тисячу гривень

До поліції із заявою про злочин звернулася мешканка смт Угроїди. Вона розповіла, що нещодавно на одному з Інтернет-сайтів виставила оголошення про продаж дитячого одягу. Уже за деякий час із нею зв’язався потенційний покупець, який виявив бажання придбати ці речі.

Домовившись про ціну, покупець надіслав повідомлення з посиланням на Інтернет ресурс, нібито, для перерахунку грошей на карту, та надав певні інструкції продавчині, які та виконала.

А згодом, помітивши, що з її карти зникло 21 000 гривень, жінка зрозуміла, що спілкувалася з афериста.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та вживають заходи для встановлення особи зловмисника. // Сумські дебати