Мешканку Хмельниччини посадили на 10 років за смертельне побиття 4-річної доньки

Медики місяць боролися за життя дівчинки, але не змогли її врятувати

Мешканку села Ходаківці неподалік Хмельницького посадили на 10 років за побиття до смерті чотирирічної доньки. Про побиття дитини стало відомо ще в жовтні 2020-ого, коли дівчинку у стані клінічної коми привезли до дитячої лікарні. Тоді 34-річна матір дівчинки Наталія Шелестова стверджувала, що дитина просто впала з гойдалки. Лікарі майже місяць боролися за її життя, але врятувати не змогли. У листопаді 2021-ого за побиття дитини матір засудили до 10 років ув’язнення, а у вівторок, 15 лютого, таке ж суворе покарання підтвердив і Хмельницький апеляційний суд.

Про побиття чотирирічної дівчинки з села Ходаківці стало відомо у жовтні 2020 року, коли її ввечері госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької дитячої міської лікарні. Дівчинка перебувала у стані клінічної коми, мала політравмами та синці по усьому тілу. За життя дитини лікарі боролися майже місяць, проте 2 листопада 2020 року дитина померла.

У листопаді 2021-ого Хмельницький міськрайонний суд визнав Наталію Шелестову винною в нанесенні ушкоджень, що спричинили смерть дитини, і призначив жінці максимальні 10 років позбавлення волі. Окрім цього, із засудженої стягнули на користь дитячої лікарні ще 106 тис. грн витрат на лікування дитини. «У жовтні 2020 року Наталія Шелестова нанесла своїй дочці невстановлену кількість ударів по обличчю, голові, тулубу та кінцівках. Дитина отримала травми правого стегна, правої сідниці, лівого плеча та лівого передпліччя, правої гомілки, поверхневі рани 4-го та 5-го пальця лівої кисті, закритий перелом правої променевої кістки, крововиливи м`яких тканин лобної ділянки голови, навколоочних ділянок, правої та лівої щоки, садна лобної ділянки голови, носа, правої щоки, крововиливи під тверду та м`яку мозкові оболонки головного мозку», – йдеться у вироку суду.

Однак обвинувачена не погодилася з вироком і звернулася до апеляційного суду. На її думку, доказів, які б підтверджували її вину, у справі немає.

Як повідомили у прес-службі Хмельницького апеляційного суду, під час засідань Наталія Шелестова заперечувала свою вину, стверджувала, що дитина травмувалася, впавши з гойдалки, і у неї були приступи, під час яких вона падала, ставала агресивною і рвала на собі волосся. Слова обвинуваченої спростували медики та соціальні працівники.

З’ясувалося, що у дитини ніколи не було ніяких приступів. Вона кілька років жила в прийомній сім’ї, куди потрапила після того, як за недогляд рідну матір позбавили батьківських прав. Проте незадовго до смерті Наталії Шелестовій вдалося через суд повернути опіку над чотирирічною дівчинкою та її старшою сестрою.

У підсумку колегія суддів на чолі з Наталією Федоровою залишила попереднє покарання без змін – максимальні 10 років позбавлення волі. // zaxid.net