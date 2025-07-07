Мешканку Подільського району столиці затримали за збут метадону

У жінки вилучили поштові конверти, у які вона розфасувала наркотики. Наркодилерці повідомлено про підозру. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили наркозбувачку поліцейські Подільському районі столиці. Вона мала при собі наркотичний засіб метадон, який заздалегідь було розфасовано по поштових конвертах, та який вона планувала збути.

Слідчі затримали 39-річнау мешканку столиці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, судом за клопотанням слідчих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Фігурантці загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва