Мешканця Бучанського району заарештовано за замах на умисне вбивство знайомого

За клопотанням Бучанської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 48-річному чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 13 серпня у с. Пилиповичі Бучанського району Київської області, 48-річний місцевий мешканець разом із сусідом та ще одним знайомим розпивав спиртні напої. Згодом чоловіки пішли відпочивати і господар будинку, проходячи повз однієї з кімнат, побачив на дивані сплячого знайомого, з яким напередодні у нього стався конфлікт. Через особисту неприязнь підозрюваний схопив сокиру та вдарив нею по голові потерпілого, маючи на меті заподіяння смерті останньому. У цей час до кімнати зайшов сусід, який зупинив небезпечні дії зловмисника та викликав правоохоронців.

Заарештований раніше вже мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності. За скоєння замаху на вбивство йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура