Мешканця Херсонщини судитимуть за зґвалтування та розбещення малолітніх дітей

Каховською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно жителя Каховського району за зґвалтування та розбещення рідної доньки і падчерки (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, користуючись безпорадним станом малолітніх дітей, вчиняв над ними сексуальне насильство.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Каховського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури