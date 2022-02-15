Мешканця Київщини засуджено до 7 років позбавлення волі за розбещення малолітнього

За публічного обвинувачення Києво-Святошинської окружної прокуратури мешканця Бучанського району визнано винним у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі та заборонено на 3 роки займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною із доглядом, утриманням та вихованням неповнолітніх осіб.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2020 року чоловік сів в автомобіль, де спав син його товариша. Скориставшись безпорадним станом 13-річного хлопчика, засуджений вчинив розпусні дії стосовно нього.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

За матеріалами Київської обласної прокуратури