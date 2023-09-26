Поліцейські затримали двох зловмисників, які через помсту побили киянина

Порушники вирішили таким чином поквитатись із колишнім своєї знайомої, оскільки жінка скаржилась на його поведінку. Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Поліцейські столиці отримали повідомлення від лікарів про те, що під час бійки на проспекті Свободи 46-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. В лікарню та за місцем скоєння злочину негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що потерпілий домовився про зустріч із колишньою співмешканкою, аби поговорити про відновлення стосунків. Жінка на зустріч прийшла із двома знайомими, яким перед цим поскаржилась на те, що нібито чоловік її побив під час останньої сварки.

Спільники одразу накинулись на опонента та завдали йому численних ударів в область голови, тулуба та грудної клітини. Згодом, потерпілому вдалось втекти від нападників та перехожі викликали йому швидку медичну допомогу.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваних – це місцеві мешканці, 1983 та 1988 років народження. Останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – спричинення тяжких тілесних ушкоджень, вчинене групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва