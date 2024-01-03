Мешканця Кривого Рогу судитимуть за ряд злочинів проти статевої свободи 13-річної дитини

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Кривого Рогу за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування, сексуального насильства, розпусних дій щодо малолітньої дитини та розповсюдження зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений побачив 13-річного хлопчика, який гуляв у дворі багатоквартирного будинку. Чоловік обхопив дитину за шию та силою затягнув в свою квартиру.

Погрожуючи побиттям та застосувавши фізичну силу, він вчинив розпусні дії та зґвалтував хлопчика.

Також він примусив дитину дивитись на мобільному телефоні відеофайли з порнографією.

Правоохоронці затримали чоловіка у жовтні 2023 року.

За результатами слідчих заходів і допиту дитини із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, та проведеної експертизи, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури