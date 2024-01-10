Мешканця Київщини підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному хлопцю за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, в Бучанському районі в жовтні 2023 року підозрюваний запросив неповнолітню дівчину в гості. Після того, як потерпіла лягла спати, хлопець скористався її безпорадним станом та зґвалтував.

Про вказаний злочин до поліції повідомила мати потерпілої.

Незважаючи на те, що прокуратура наполягала на триманні під вартою підозрюваного, суд визначив чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура оскаржуватиме дане рішення суду в суді апеляційної інстанції.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура