Мешканця Миколаївського району затримали за вбивство односельця

7 квітня близько 21:00 до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від медиків про те, що у приватному будинку в селі Киселівка, куди вони прибули за викликом, виявили чоловіка з ножовим пораненням, від якого потерпілий помер на місці.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора після спільного вживання алкоголю між потерпілим та його товаришем виникла сварка, а потім бійка, в ході якої зловмисник вдарив ножем односельця.

48-річний раніше судимий за майнові злочини зловмисник був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України. Знаряддя злочину – ніж, поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За процесуальної підтримки прокуратури найближчим часом чоловікові буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та обиратиметься запобіжний захід. Відповідно до санкції інкримінованої статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області