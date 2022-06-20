Мешканця Прилуцького району ув’язнено на 9 років за дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини

Вироком Ічнянського районного суду області 25-річного чоловіка визнано винуватим у вчиненні дій сексуального характеру стосовно 13-річної дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Прилуцької окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що в період з липня по вересень 2021 року мешканець Прилуцького району, достовірно знаючи, що дівчинка не досягла чотирнадцяти років, неодноразово вступав з нею в статевий контакт використовуючи безпорадний стан дитини.

За вчинене, вироком суду чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.

До набрання рішення законної сили особа перебуватиме під вартою.

За інформацією Прилуцької окружної прокуратури