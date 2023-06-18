Мешканця Снігурівки затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй матері
Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 1 ст. 121 КК України. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру. За скоєне кривднику загрожує до восьми років ув’язнення.
Вчора, 16 червня, до відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення, що мешканець Снігурівки побив пенсіонерку.
На місці події поліцейські встановили, що 48-річний чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, вимагав у своєї 73-річної матері гроші, а коли та відмовила йому, схопив палицю та наніс нею удари по голові.
Нині потерпіла перебуває у лікарні.
З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – палицю та направили на експертне дослідження.
Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За погодженням із прокуратурою затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.
Слідство триває.
Баштанський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській областіTweet