Мешканця Снігурівки затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй матері

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 1 ст. 121 КК України. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру. За скоєне кривднику загрожує до восьми років ув’язнення.

Вчора, 16 червня, до відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення, що мешканець Снігурівки побив пенсіонерку.

На місці події поліцейські встановили, що 48-річний чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, вимагав у своєї 73-річної матері гроші, а коли та відмовила йому, схопив палицю та наніс нею удари по голові.

Нині потерпіла перебуває у лікарні.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – палицю та направили на експертне дослідження.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із прокуратурою затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.

Слідство триває.

Баштанський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області