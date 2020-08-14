На кордоні з Румунією затримали алжирських студентів-нелегалів

Прикордонники Чернівецького загону затримали групу нелегалів, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії.

Правопорушників виявили сьогодні вночі військовослужбовці відділення «Нижні Петрівці» відділу прикордонної служби «Красноїльськ». Про можливу появу іноземців на цьому напрямку кордону інформацію завчасно надали співробітники оперативно-розшукових підрозділів. Спочатку військовослужбовці затримали трьох осіб, що переховувалися у лісі, а згодом, в ході подальших пошукових заходів, було затримано ще двох втікачів.

Затриманими виявилися 5 громадян Алжиру, принаймні так стало відомо з їх слів, адже чоловіки, вік яких не перевищує 25 років, на момент затримання документи приховали. Згодом з’ясувалося, що четверо із затриманих мали дійсні посвідки на проживання на території України та навчалися в одному з вишів столиці.

Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після повної їх ідентифікації, іноземці будуть притягнені до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». // ДПСУ