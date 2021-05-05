Мешканця Старобільського району затримано за підозрою у смертельному побитті односельця

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру 34-річному раніше неодноразово судимому мешканцю с. Шульгинка Старобільського району у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 2 травня 2021 року під час вживання алкогольних напоїв між двома місцевими жителями виник конфлікт, у ході якого підозрюваний завдав потерпілому численні удари кулаками та ногами по голові, тулубу, верхніх і нижніх кінцівках.

Унаслідок протиправних дій чоловіку заподіяні тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер, травми голови, синців та саден, що призвели до його смерті.

У результаті невідкладних першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили обставини злочину та місцезнаходження причетної до його вчинення особи.

Підозрюваного, який намагався втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності, затримано у порядку ст. 208 КПК України у Сватівському районі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)