На Сумщині чоловіка судитмуть за зберігання дитячого порно

Слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя м. Суми, який зберігав дитячу порнографію направлено до суду.

В ході слідства встановлено, що обвинувачений з мережі Інтернет завантажив до свого ноутбука відео, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи є матеріалами порнографічного характеру та належать до дитячої порнографії.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області