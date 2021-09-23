У Тернополі 18-річну дівчину підозрюють у вбивстві студента з Конго

Вчора, 22 вересня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання у справі 18-річної Соломії Трач. Дівчину підозрюють у вбивстві 24-річного студента з Конго. Юнак помер від поранення ножем. Сестра вбитого Ашлей Грейс каже, втомилась від тривалого судочинства і хоче, щоб вбивця її брата понесла справедливе покарання.

Про це пише fainemisto.tv.

Під час судового засідання підозрювана у залі суду не перебувала. Участь у слуханні вона взяла в режимі онлайн. Дівчина заявила про погіршення самопочуття та повідомила, що у неї виникають труднощі з диханням, спостерігається підвищена температура тіла, попросила надати їй медичну допомогу. За словами Соломії Трач, у місці теперішнього перебування жодних обстежень з приводу стану її здоров’я не проводиться.

Опісля того, як підозрювана у вбивстві завершила своє звернення, головуючий суддя продовжив засідання та перейшов до розгляду скарг та клопотань, що надійшли від законного представника та сторони захисту Соломії Трач.

Першою виступила мати підозрюваної у вбивстві Марія Трач. Жителька села Глибочок заявила, що обшук проводився з порушенням закону. Жінка подала до суду скаргу про визнання дій працівників поліції під час проведення обшуку у помешканні, де проживає Соломія Трач, незаконними. У суді Соломія Трач скаргу свого законного представника Марії Трач підтримала.

Нагадаємо, іноземця жорстоко вбили 9 травня. У злочині підозрюють 18-річну Соломію Трач. Дівчину зафіксували камери спостереження, коли та виходила з під’їзду багатоповерхівки. Знайшла закривавленого хлопця його сусідка по квартирі, з якою вони разом орендували житло. // Діло