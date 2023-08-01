Засуджено львів’янку, яка привласнила майже ₴600 тис. з каси кредитної спілки
За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 41-річну львів’янку визнано винною у привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади, пов’язані з обліком, збереженням, правлінням та розпорядженням матеріальних цінностей строком на 2 роки.
Засуджена протягом 2014-2016 років працювала бухгалтером-касиром в одній з кредитних спілок Львова. Будучи посадовою особою фігурантка мала ключ до сейфу організації. В останньому знаходилися гроші, які надходили з усіх відділень спілки. За час роботи у фінансовій організації вона незаконно взяла кошти з сейфу.
Таким чином їй вдалось привласнити майже 600 тис грн.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури