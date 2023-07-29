На Полтавщині керівництво податкової допомагало місцевим підприємствам обкрадати держбюджет

Працівники ДБР повідомили про підозру організованій злочинній групі з-поміж керівництва та співробітників Державної податкової служби України в Полтавській області.

Встановлено, що посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, створили злочинну організацію та системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.

В одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків.

В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок – заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату.

Завдяки таким махінаціям підприємство не сплатило до бюджету податків на майже 1,3 млн гривень.

Кожен етап схеми учасники злочинної організації детально обговорювали, переймаючись конспірацією та упередженням дій правоохоронців.

ДБР зуміло якісно задокументувати кожен їхній крок. Вже після викриття злочинної організації, двох керівників податкової Полтавщини було звільнено з займаних посад.

Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих документів та внесенні неправдивих відомостей до документів (ч. 5 ст. 27, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

В межах досудового розслідування відбувся ряд обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів.

Також проведений обшук у Києві за місцем проживання іншої службової особи держподаткової, яка може бути причетна до функціонування злочинної організації.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР