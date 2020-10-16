Мешканця Сватового засуджено да 8 років позбавлення волі за смертельні тілесні ушкодження

Прокурори Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури довели у суді вину місцевого мешканця, який обвинувачувався у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2018 раніше неодноразово судимий 29-річний громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту на побутовому ґрунті побив товариша по чарці, заподіявши йому 5 ударів кулаками в обличчя.

З важкою закритою черепно-мозковою травмою потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де він помер через два тижні після побиття.

Сватівський районний суд Луганської області, врахувавши беззаперечні докази вчинення вказаного злочину, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив особі покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури