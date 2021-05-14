Мешканцю Одещини повідомили про підозру у вбивстві жительки с.Тарасівка

Фастівською окружною прокуратурою повідомлено про підозру мешканцю Одеської області, який увечері 11 травня напав на жительку Київщини з метою пограбування та завдав їй смертельних тілесних ушкоджень (ч.4 ст.187, ч.2 ст.121 КК України).

Слідством встановлено, що уродженець м. Татарбунари заздалегідь спланував напад на домоволодіння рідної тітки і з цією метою прибув до столичного регіону. Дочекавшись, поки господар оселі пішов у справах, зловмисник переліз через паркан, однак у дворі зустрівся з родичкою, яка займалась хатніми справами. Підозрюваний схопив дерев’яне поліно та наніс тітці один удар по голові, після чого забрав наявне у родички майно, а саме: гроші, банківські картки та мобільний телефон і зник з місця скоєння злочину. Постраждала від отриманих травм, не приходячи до свідомості, померла.

В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу злочинця та затримати його.

Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури