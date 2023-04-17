Міграційна поліція викрила двох миколаївців на розповсюдженні та зберіганні дитячого порно

Двоє мешканців обласного центру віком 39 та 45 років за допомогою мережі інтернет завантажували та розповсюджували файли з забороненим контентом. За вчинений злочин зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Оперативники Управління міграційної поліції обласного главку спільно зі слідчими відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління та співробітниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом прокуратури за силової підтримки бійців роти особливого призначення провели за місцем мешкання кожного з фігурантів санкціоновані обшуки.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски та інші речові докази стосовно причетності чоловіків до поширення протиправного контенту.

Призначено проведення ряду експертиз, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 301 КК України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», за що передбачено покарання – до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області