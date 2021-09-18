Мільйон гривень збитків – повідомлено про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради 

Службова недбалість посадової особи призвела до понад одного мільйона гривень збитків.

Отримали докази причетності колишнього керівника одного із департаментів міської ради оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Ці докази стали підставою для повідомлення 17 вересня експосадовцю про підозру у службовій недбалості – ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні шляхом їх викупу та вільні від забудови. Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

Попри заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, їх було відчужено та на підставі договорів купівлі-продажу передано у власність двом громадянам. Таким чином діями колишнього керівника департаменту Ужгородської міської ради державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України