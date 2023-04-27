Мільйонні збитки у результаті махінації з вугіллям для Івано-Франківської КЕЧ: трьом підозрюваним уже оголошено про підозру

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До злочинної схеми входив директор вугільного підприємства, підприємець-постачальник та службова особа Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини. Вони зловживали службовим становищем з метою власного збагачення. Злочинну діяльність задокументували слідчі Слідчого управління спільно з оперативниками сектору захисту інтересів суспільства ГУНП в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як встановили слідчі, між директором вугільного підприємства, що переміг у відкритих торгах, посадовою особою Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини та підприємцем-постачальником у 2021-році був підписаний договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб оборони. Відповідно до умов договору, вугілля мало бути відповідної якості. Окрім цього постачальник зобов’язувався вчасно постачати вугілля, а замовник, Івано-Франківська КЕЧ, приймати його та оплачувати. Злочинну схему розробив 45-річний постачальник та залучив до неї інших двох фігурантів: 44 та 67 років.

мільйонні збитки у результаті махінації з вугіллям для івано-франківської квартирно-експлуатаційної частини: трьом підозрюваним прикарпатські поліцейські уже оголосили підозри

Правоохоронці задокументували, що зловмисники свідомо здійснювали постачання неякісного вугілля та навіть зменшували його об’єми. Посадовець КЕЧ умисно не перевіряв належно товар, підписував акти-приймання вугільної продукції та товарно-транспортні накладні. Надалі вони були підставою для оплати товару. У результаті таких махінацій державі завдано збитків на понад мільйон гривень. Ці кошти фігуранти привласнили та розподілили між собою.

мільйонні збитки у результаті махінації з вугіллям для івано-франківської квартирно-експлуатаційної частини: трьом підозрюваним прикарпатські поліцейські уже оголосили підозри

Правоохоронці провели обшуки по місцях проживання та проведення господарської діяльності фігурантів. Вилучено численні документи, що підтверджують незаконну діяльність посадовців.

мільйонні збитки у результаті махінації з вугіллям для івано-франківської квартирно-експлуатаційної частини: трьом підозрюваним прикарпатські поліцейські уже оголосили підозри

Двом директорам приватних підприємств та начальнику підрозділу квартирно-експлуатаційної частини слідчі уже повідомили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення.  За вчинене підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини 

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