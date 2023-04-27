Мільйонні збитки у результаті махінації з вугіллям для Івано-Франківської КЕЧ: трьом підозрюваним уже оголошено про підозру

До злочинної схеми входив директор вугільного підприємства, підприємець-постачальник та службова особа Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини. Вони зловживали службовим становищем з метою власного збагачення. Злочинну діяльність задокументували слідчі Слідчого управління спільно з оперативниками сектору захисту інтересів суспільства ГУНП в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як встановили слідчі, між директором вугільного підприємства, що переміг у відкритих торгах, посадовою особою Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини та підприємцем-постачальником у 2021-році був підписаний договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб оборони. Відповідно до умов договору, вугілля мало бути відповідної якості. Окрім цього постачальник зобов’язувався вчасно постачати вугілля, а замовник, Івано-Франківська КЕЧ, приймати його та оплачувати. Злочинну схему розробив 45-річний постачальник та залучив до неї інших двох фігурантів: 44 та 67 років.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники свідомо здійснювали постачання неякісного вугілля та навіть зменшували його об’єми. Посадовець КЕЧ умисно не перевіряв належно товар, підписував акти-приймання вугільної продукції та товарно-транспортні накладні. Надалі вони були підставою для оплати товару. У результаті таких махінацій державі завдано збитків на понад мільйон гривень. Ці кошти фігуранти привласнили та розподілили між собою.

Правоохоронці провели обшуки по місцях проживання та проведення господарської діяльності фігурантів. Вилучено численні документи, що підтверджують незаконну діяльність посадовців.

Двом директорам приватних підприємств та начальнику підрозділу квартирно-експлуатаційної частини слідчі уже повідомили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення. За вчинене підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини