Міноборони виявило зіпсовані сухпайки: відповідальний за закупівлі департамент розформують
Попри те, що термін придатності ще не вийшов, частина сухпаїв, що були поставлені минулого року виявились зіпсованими. Товари неналежної якості будуть вилучені, а департамент, що був відповідальний за закупівлі – розформований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
“Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків”, – пояснили в МО.
Зіпсовані набори, за словами міністерства, закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році – без контролю якості.
“Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації”, – пояснили в міністерстві.
До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі. Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами:
- Департаментом політики закупівель,
- “Агенцією закупівель у сфері оборони” (ДП “Державний оператор тилу”),
- Департаментом планування.
Водночас в МО додали, що керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.
Нагадаємо, заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков розповів що з грудня цього року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство “Державний оператор тилу”.
Перевірки Міноборони
Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді в результаті перевірки було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат для військовослужбовців ЗСУ громадянам, які не брали участі у бойових діях.
Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.