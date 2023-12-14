Міноборони виявило зіпсовані сухпайки: відповідальний за закупівлі департамент розформують

Попри те, що термін придатності ще не вийшов, частина сухпаїв, що були поставлені минулого року виявились зіпсованими. Товари неналежної якості будуть вилучені, а департамент, що був відповідальний за закупівлі – розформований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними міністерства, у частині наборів, що були закуплені минулого року пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Наразі їх зберігають на складах Збройних сил, однак міністерство вже повідомило, що всі сухпаї непридатної якості будуть вилучені.