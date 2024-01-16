Міський голова незаконно виділив 68 га землі, завдавши збитків бюджету на ₴2,8 млн.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури очільнику міської територіальної громади на Вінниччині повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що восени 2021 року міський голова без відповідних правовстановлювальних документів та за відсутності правових підстав надав в оренду місцевому товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку комунальної власності загальною площею понад 68 га для здійснення підприємницької діяльності.

Мер, замість проведення аукціону, одноосібно підписав угоду з директором ТОВ без розгляду питання постійною комісією з земельних відносин та без відповідного рішення сесії міської ради.

Цим посадовець усвідомлено та прямо сприяв товариству в одержанні неправомірної вигоди у виді несплати орендної плати за користування землею згідно з нормативними розрахунками.

Внаслідок таких протиправних дій підозрюваного бюджет міської громади тільки у 2021 – 2022 роках недоотримав понад 2,8 млн грн надходжень.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на всебічне дослідження обставин кримінального правопорушення.

За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури