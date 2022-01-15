Митника підозрюють у завданні збитків державі під час оформлення імпорту сонячних батарей

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору одного з відділів митного оформлення Державної митної служби на Івано-Франківщині, який незаконно знизив суму сплати ПДВ для приватного підприємства.

Навесні 2020 року посадовець неправильно застосував преференції та код способу розрахунку під час митного оформлення сонячних батарей. Через це імпортер батарей не сплатив до держбюджету ПДВ на понад 254 тис. гривень.

Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.