В Днепре мужчина получил пять ударов ножом в разборке на почве ревности

В Днепре в ходе разгоревшегося конфликта из-за ревности 42-летний мужчина получил пять ударов ножом в грудь от своего 47-летнего оппонента.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на жилмассиве Тополь-3, в одной из многоэтажек 22 января. В квартире на 4-м этаже собралась компания, состоящая из 47-летней женщины и двух мужчин, 42 и 47 лет, чтобы хорош провести время и выпить горячительных напитков. Через некоторое время между мужчинами возникла ссора на почве ревности к женщине, сидевшей и выпивавшей с ними. Во время ссоры 47-летний мужчина схватил нож и 5 раз ударил в грудь с правой стороны своего 42-летнего знакомого.

Женщина, хотя к тому времени и пребывала в состоянии алкогольного опьянения, вызвала полицию и скорую. Приехавшие на вызов медики увезли потерпевшего с ножевыми ранениями в 16-ю горбольницу — у мужчины, предварительно, ножом было задето легкое. Полицейские, также оперативно прибывшие на место происшествия, нашли ревнивца, нанесшего удары ножом своему знакомому, на одном из верхних этажей. На место также вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего конфликта.