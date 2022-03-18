Мошенники обманывают граждан с выплатой ₴6,5 тыс.
Рассказываем, какие сообщения должны насторожить, если вы не хотите потерять свои деньги и данные
Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев и наживаться на войне.
Украинцы в соцсетях жалуются, что стали получать странные СМС о якобы начислении помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.
Текст сообщений примерно такой: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: «ссылка».
Однако текст и размер «помощи» может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.
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