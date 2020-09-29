Торговая организация в сфере банковских и финансовых услуг UK Finance сообщает, что мошенники все чаще совершают преступления онлайн, пытаясь заработать на последствиях COVID-19. Хотя общие потери от несанкционированных махинаций уменьшились в первой половине 2020 года, количество фишинговых атак с целью получения персональной и финансовой информации возросло.

Несмотря на то, что за первое полугодие 2020 года потери от мошеннических атак снизились на 8% до £374.3 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, хакеры ведут активную деятельность онлайн, согласно полугодовому отчету торговой ассоциации 2020 Half Year Fraud Update.

По данным отчета, сокращение количества физических транзакций на фоне пандемии привело к уменьшению традиционных методов мошенничества: бесконтактных – на 20%, используя чек – на 78%. Хакеры стали чаще прибегать к фишинговым электронным письмам и телефонным звонкам для того, чтобы завладеть персональной и финансовой информацией, отмечает SecureNews. Впоследствии, они могут использовать эти данные, чтобы выдать себя за государственных служащих, банковских работников, представителей авиакомпаний, туристических агентств или ИТ-провайдеров.

В то время как атаки на e-commerce остались примерно на таком же уровне, как и в прошлом году, количество махинаций с сервисами удаленного банкинга увеличилось на 59% и достигло практически 30 000. Финансовые убытки выросли на 21% и составили £80 млн. Однако сейчас невозможно полноценно оценить последствия перехода мошенников «в онлайн», потому что не все украденные данные были использованы.