Мужчина собрал огнестрельное оружие из запчастей, купленных на OLX

Безработный из Киевской области, который не проходил службы в вооруженных силах, решил, что в нынешние неспокойные времена не помешает такое средство самозащиты, как нарезное огнестрельное оружие. Проще говоря – винтовка с укороченным стволом или карабин.

Не имея достаточно средств и возможностей для длительной и затратной официальной процедуры получения разрешения в Разрешительной системе МВД и официального приобретения оружия, он решил пойти более простым путем – изготовить оружие самостоятельно.

Осознавая, что его затея является противозаконной, на свой страх и риск, он нашел на сайте OLX объявление о продаже ствольной коробки с затвором и спусковым механизмом.

После того, как он приобрел эту наиболее технически сложную часть оружия, изготовленную промышленным способом, дело оставалось за малым. Дополнительно он раздобыл ложе пневматической винтовки «ИЖ-60» и часть ствола винтовки Мосина и принялся за сборку, при помощи обычных ручных инструментов.

Как сообщается в материалах суда, доморощенный «кулибин» успел даже произвести отстрел патронов калибра 7,62 из получившегося у него карабина. Очевидно, где-то на этом этапе зоркий глаз и чуткие уши соседей заметили неладное и обратились в правоохранительные органы.

Когда полицейские заглянули к подозреваемому с ордером на обыск, они обнаружили самодельную винтовку и патроны к ней. В обвинительном акте, подсудимому инкриминировали нарушение ст. 263-1 УК Украины — незаконное изготовление и переоборудование огнестрельного оружия.

Свою вину обвиняемый признал полностью и просил сильно его не наказывать. Суд принял во внимание положительную характеристику, которую обвиняемому дали по месту жительства, а также чистосердечное признание вины, отсутствие прежних судимостей и низкую вероятность повторного совершения данного преступления.

В результате, судья счел возможным исправление обвиняемого без лишения свободы: вместо 3 лет реального срока, мужчина получил 1 год испытательного, с запретом покидать пределы Украины и обязательством стать на учет в местных органах пробации. Дополнительно, суд обязал обвиняемого возместить стоимость баллистических судебных экспертиз, в размере 3,922 гривен.

Андрей Майданик, internetua.com