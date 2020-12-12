Мужчина угрожал взорвать полицейский участок, если ему не вернут авто

В Киевской области мужчина угрожал участок полиции, если ему не вернут авто. А до этого он успел обругать правоохранителей и разбить витрину в магазине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию неизвестный мужчина и сообщил, что заложил взрывчатку вблизи Ивановского отделения полиции, и если ему не вернут его автомобиль — он взорвет здание.

Полицейские сразу начали комплекс первоочередных мероприятий и установили личность «минера». Им оказался 35-летний житель Иванковского района.

Как выяснилось, в этот же день вблизи села Термаховка мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие — съехал в кювет на автомобиле «Ford». Это увидел наряд реагирования патрульной полиции и подошел к машине, чтобы оказать помощь, но мужчина начал выражаться нецензурной бранью и бросался в драку. Полицейские обнаружили у нарушителя признаки алкогольного опьянения и провели освидетельствование, которое установило, что содержание алкоголя в крови составляет 1,5 промилле.

По данному факту полицейские составили на водителя административные материалы. Автомобиль был изъят и помещен на площадку временного содержания, сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, на этом правонарушитель не остановился — в местном магазине разбил витрину и скрылся в неизвестном направлении, а после — сообщил о заминировании Иванковского отделения полиции, если ему не вернут машину.

Правоохранители провели тщательный осмотр — никаких взрывных устройств, предметов и подозрительных лиц не обнаружили.

Злоумышленника задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли в качестве вещественного доказательства мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Также за мелкое хулиганство в магазине на мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст.173 КУоАП.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному, меру пресечения для него изберет суд. // УНН