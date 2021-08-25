Мужчина заплатит штраф за распространение порнографии в соцсети

Суд вынес приговор украинцу, который распространял в социальной сети Вконтакте фотографии и видео порнографического характера.

Об этом сообщает InternetUA.

По версии следствия, в период времени с октября 2020 г. по февраль 2021 г., мужчина разместил в своем профиле в запрещенной в Украине социальной сети Вконтакте 16 изображений и 14 видеозаписей, которые согласно заключению судебной экспертизы содержат элементы порнографического характера.

В судебном заседании обвиняемый рассказал, что осенью 2020 года с помощью своего мобильного телефона создал профиль в соцсети Вконтакте, в котором разместил 16 фото и 14 видео файлов с изображением полового акта. В совершении распространения продукции порнографического характера, в том числе совершенном повторно, вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301 УК Украины и назначил ему наказание по этой статье в виде штрафа в размере 17000 грн., а по ч.3 ст. 301 УК Украины — в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.