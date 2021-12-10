За пропозицію хабаря поліцейському засуджено мешканця Луганщини

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури мешканця смт Новопсков засуджено до 2 років обмеження волі за пропозицію неправомірної вигоди правоохоронцю.

У ході судового розгляду встановлено, що у вересні 2021 року патрульні поліцейські побачили чоловіка, який розпивав алкогольні напої у громадському місці. Під час розгляду постанови у справі про адміністративне правопорушення та огляду його особистих речей працівники поліції виявили паперовий згорток з канабісом – наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Усвідомлюючи невідворотність покарання, з метою не відображення у протоколі про адмінправопорушення відомостей щодо виявленого наркотичного засобу, правопорушник запропонував одному з правоохоронців неправомірну вигоду у розмірі 1040 гривень.

Під час розгляду матеріалів кримінального провадження Новопсковський районний суд Луганської області підтримав позицію прокурора щодо доведеності вини особи та визнав чоловіка винним у пропозиції неправомірної вигоди ( ч. 1 ст. 369 КК України).

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури