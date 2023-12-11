Минулого тижня столичні оперативники розшукали 19 зловмисників, які переховувалися від слідства та суду

Правоохоронці продовжують проводити заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих громадян.

Оперативники поліції Києва продовжують заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, завдяки роботі правоохоронців карного розшуку минуло тижня було викрито та затримано 19 злочинців, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних зловмисниками правопорушень – крадіжки. Також були фігуранти за фактами кримінальних проваджень, таких як пограбування, розбійний напад, шахрайства та злочини проти життя.

Окрім того, оперативники продовжують займатися пошуком безвісно зниклих осіб. Так за минулий тиждень правоохоронці знайшли та відновили зв’язок із 69 безвісно зниклими особами. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 5 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва