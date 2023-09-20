На 3 роки за ґрати відправиться мешканець Харківщини за ухилення від мобілізації

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 34-річного мешканця м. Лозова в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у квітні цього року чоловік прибув до Новобаварського ОРТЦК та СП м. Харкова за викликом, де йому було видане направлення на медичний огляд військово–лікарською комісією з метою визначення ступеню придатності до військової служби. За результатами медогляду його визнано придатним.

Однак, отримавши повістку для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік так і не з‘явився. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилився від проходження військової служби.

У судовому засіданні обвинувачений розкаявся та повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Досудове розслідування — СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура