На 4 года посадили «прораба», обманывавшего желающих сделать ремонт

Ремонт и строительство – дорогостоящее удовольствие, которое может обернуться дополнительными расходами, если неправильно подобраны материалы или технологии. А может и вовсе превратиться в бездонную яму, когда вы ошиблись с исполнителем. Чтобы решить эту проблему, в интернете эту проблему стараются решить тематические разделы на форумах и специальные интернет-площадки, посвященные поиску строительных бригад.

Понимая, что пользователи сами приходят на такие ресурсы, чтобы найти, кому заплатить немалые деньги, житель Харькова зарегистрировался на нескольких сайтах и стал предлагать услуги ремонта и строительства.

Получив первую заявку из интернета, он приехал к домой к заказчице и, изображая из себя квалифицированного прораба, оценил приблизительный фронт работ, стоимость материалов и работ. Итоговая сумма в 26 тыс. гривен устроила хозяйку жилья и стороны подписали договор на выполнение работ. Женщина передала «бригадиру» всю сумму денег, после чего он скрылся и больше не появлялся. Не дождавшись бригады, спустя оговоренный в договоре месяц, заказчица стала требовать возврата денег.

Аналогичным образом, самозваный «прораб» кинул на предоплате 8 человек, на общую сумму около 130 тыс. гривен. Согласно материалам суда, ни в одном из этих эпизодов он и не думал приступать к работе, а деньгами он распорядился по своему смотрению, в личных целях.

На основании заявлений потерпевших, было возбуждено уголовное дело, однако свою вину «бригадир» не признал. По его словам, он действительно размещал объявления на специальных сайтах и оказывал услуги ремонта и строительства. Однако невыполнение им обязательств перед потерпевшими связано с тем, что затребовав деньги обратно, они фактически разорвали договора в одностороннем порядке.

С учетом изложенного, адвокат обвиняемого настаивал на том, что рассматриваемое дело должно разбираться в рамках договорных отношений гражданского кодекса. Однако стороне обвинения удалось доказать, что в действиях подсудимого присутствуют признаки умышленного мошенничества.

Итог: 4 года лишения свободы по статье 190 УК Украины «Мошенничество», с обязательством возместить нанесенный ущерб в полном объеме, включая заявленный потерпевшими моральный ущерб.

Андрей Майданик, internetua.com