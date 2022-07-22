На Броварщині чоловік вбив знайомого ударом ножа у шию

21 липня, в селі Григорівка, 28-річний чоловік через конфлікт вдарив свого знайомого ножем в шию. 43-річний потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.