На Буковині членів злочинної групи судитимуть за вчинення умисного вбивства

Обвинуваченим може загрожувати позбавлення волі до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури із залученням спецпідрозділу КОРД викрили осіб, які у квітні 2020 року, у місті Чернівці, із застосуванням вогнепальної зброї, вчинили умисне вбивство місцевого мешканця.

Встановлено, що між особами з «кримінальних кіл» восени 2019 року виник конфлікт. Один з лідерів угрупування, побоюючись подальших переслідувань та перерозподілу сфер впливу, вирішив вбити свого опонента. Фігурант розробив план вбивства та залучив до виконання двох знайомих.

Відповідно до розробленого плану, один з учасників злочинної групи мав придбати та надати автомобілі для вчинення злочину. Інший – мав здійснити постріл з одного з автомобілів у жертву. У квітні цього року фігуранти справи, на одній з автопарковок Чернівців, реалізували заплановане, здійснивши постріли у потерпілого з нарізної вогнепальної зброї. Жертва у результаті отриманих вогнепальних поранень померла. Організатор координував усі дії виконавців, спостерігаючи за вчиненням вбивства зі сторони. У подальшому обвинувачені втопили зброю використану під час злочину, а автомобілі спалили.

У результаті комплексу заходів поліцейські встановили та затримали осіб причетних до вбивства. Всім трьом співучасникам вчинення умисного вбивства було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Організатор вбивства перебуває у міжнародному розшуку, а інші співучасники знаходяться під вартою. Судом накладено арешт на майно вказаних вище осіб.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Шевченківського районного суду м. Чернівці для розгляду по суті.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України