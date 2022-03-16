На Буковині чоловік намагався перетнути кордон у бейбі-боксі

На Буковині чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою у бейбі-боксі. Це сталось у пункті пропуску «Росошани». За кермом була його дружина та двоє дітей.

Про це повідомили на сторінці державної прикордонної служби у Facebook.

Прикордонники оглянули багажник авто, де виявили в бейбі-боксі 37-річного чоловіка.

За інформацією правоохоронців, у такий спосіб жінка намагалася перевезти батька своїх дітей.

На чоловіка склали адміністративні документи за спробу порушення кордону, на його дружину — за статтею незаконне переправлення людей через кордон. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років. // Суспільне