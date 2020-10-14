На Буковині групу посадовців міськради затримали за вимагання 10 тисяч доларів хабаря

Неправомірну вигоду вимагали за оформлення договорів оренди нерухомого майна комунальної власності по занижених цінах. Кошти отримували у кілька «траншів». Затримали зловмисників під час розподілу грошей.

Під час проведення заходів з ліквідації корупційних «схем» в органах місцевого самоврядування оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції викрили факти вимагання посадовими особами однієї з міських рад регіону неправомірної вигоди з місцевих підприємців.

Поліцейські встановили, що організувала корупційну «схему» виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради. За сприяння у безперешкодному оформленні договорів оренди нерухомого майна комунальної власності по занижених цінах підприємці повинні були сплачувати посадовиці «невеличку подяку». Також у «схемі» були задіяні депутатка цієї ради та її родич. Останній виконував роль посередника.

За вирішення питання з орендою приміщень та земельної ділянки, а також в подальшому зменшення щомісячної орендної ставки, місцевий підприємець повинен був заплатити зловмисницям через посередника 10 тисяч доларів США «винагороди». Неправомірну вигоду отримували у кілька етапів.

13 жовтня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції та слідчі поліції Івано-Франківської області затримали трьох осіб під час розподілу коштів безпосередньо на об’єкті оренди. З місця затримання поліцейські вилучили 4000 доларів США, одержаних зловмисниками у якості чергової частини від обумовленої суми неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці задокументували отримання у якості хабара ще 47 тисяч гривень.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди – понад 160 тисяч гривень.

Наразі виконуюча обов’язки міського голови – секретар міської ради, депутат та посередник затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування буде перевірятись причетність інших посадових осіб міської ради до корупційної «схеми».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України