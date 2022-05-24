На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів
Вироби з сонячного каміння сьогодні надвечір виявили прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками в пункті пропуску «Порубне».
Під час перевірки вантажного автомобіля румунської реєстрації, спільна оглядова група виявила в авті 58 пакунків з бурштиновими виробами.
Транспортним засобом прямував на виїзд з України громадянин Туреччини. Для незаконного перевезення виробів з бурштину водій влаштував сховки серед особистих речей та використав конструктивні особливості вантажівки.
Загальна вага вилучених пакунків з сонячним камінням сягає панад 60 кг.
Вартість буде встановлено після експертної оцінки фахівців.