На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів

Вироби з сонячного каміння сьогодні надвечір виявили прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками в пункті пропуску «Порубне».

Під час перевірки вантажного автомобіля румунської реєстрації, спільна оглядова група виявила в авті 58 пакунків з бурштиновими виробами.

Транспортним засобом прямував на виїзд з України громадянин Туреччини. Для незаконного перевезення виробів з бурштину водій влаштував сховки серед особистих речей та використав конструктивні особливості вантажівки.

Загальна вага вилучених пакунків з сонячним камінням сягає панад 60 кг.

Вартість буде встановлено після експертної оцінки фахівців.

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ДПСУ